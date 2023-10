Journalistenbond: Hofman-incident is aanslag op de beroepsgroep

BNNVARA meldde vandaag dat de man die begin vorige maand werd opgepakt op het Media Park in Hilversum van plan was om presentator Tim Hofman te doden. Dat nieuws maakte veel los bij Hofman zelf en diens omroeporganisatie, maar ook bij de hele journalistieke beroepsgroep.

"Dit is niet alleen een poging tot een aanslag op hem, maar ook op de beroepsgroep als geheel", zegt secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) tegen persbureau ANP. Hij spreekt van een nieuw voorbeeld van de manier waarop sommige mensen de journalistiek als doelwit gaan zien in plaats van als de boodschapper. "Het geeft het gevoel van 'hoe kunnen we nu verder met ons werk?'"

Ook PersVeilig, een initiatief dat zich inzet voor de veiligheid van journalisten, was betrokken bij de nasleep van het incident op het Media Park. Ze proberen kennis en expertise te brengen over stappen die de organisatie nu kan zetten. Projectleider bij PersVeilig Peter ter Velde noemt het incident "erg heftig".

"Journalisten krijgen vaker te maken met dreigingen, vooral online. Dat die dreiging nu fysiek werd, dat een man met een wapen naar een locatie toe is gegaan, komt gelukkig maar zeer zelden voor", zegt hij tegen de NOS. Hij noemt dat de impact ook erg groot is voor redactieleden of medewerkers op locatie. "Je verwacht dat je normaal naar je werk kunt gaan en dat je daar veilig bent", aldus Ter Velde.

Rapport persveiligheid

In februari van 2022 bracht het Nederlandse Free Press Unlimited een internationaal rapport naar buiten over persvrijheid en de veiligheid van journalisten in onder meer Nederland. Hoewel Nederland relatief gezien een veilige haven bleek voor de branche, nam agressie tegen journalisten fors toe. Ook uit eerder onderzoek is dit gebleken.

De persoon die Hofman van het leven wilde beroven, een 41-jarige man, liep met een mes en een vuurwapen het omroepgebouw binnen. Hij meldde zich bij een beveiliger, die vervolgens de politie inschakelde. De man zit nu vast. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. Volgens BNNVARA zal de rechtszaak tegen hem naar verwachting eind december beginnen.

Algemeen directeur van Free Press Unlimited Ruth Kronenburg zegt dat de stichting geschokt is door de ernst van het incident. "Dit raakt niet alleen de journalist in kwestie, maar het hele publieke debat", laat ze weten aan de NOS.

Kronenburg meldt dat er binnen Europa de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest zijn waarbij journalisten het doelwit waren van bedreigingen en geweld. "Laten we het onderzoek afwachten voordat we conclusies trekken", zegt ze, om daarbij te benadrukken dat "publieke solidariteit en de roep om gerechtigheid" cruciaal zijn om Hofman te ondersteunen en soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

This is The Voice

Hofman is dit jaar uitgeroepen tot journalist van het jaar en is volgens Bruning een icoon in de onderzoeksjournalistiek. Hij maakt onder meer het programma Boos en bracht daarmee in 2022 de veelbesproken video Boos: This is The Voice over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen tv-programma The Voice of Holland. Daarmee won hij een Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs.