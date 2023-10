Wanhoop onder inwoners Gaza die geen kant op kunnen: 'Het is nergens veilig'

Inwoners van de Gazastrook zijn door Israël opgeroepen te vertrekken vanwege de Israëlische aanvallen op het gebied nadat Hamas afgelopen weekend Israël binnenviel. Meer dan 123.000 Palestijnen in de Gazastrook zijn uit angst op de vlucht geslagen, melden de Verenigde Naties (VN). Dat betekent echter vooral dat ze hun huizen hebben verlaten; de Gazastrook zelf verlaten is vrijwel onmogelijk, omdat zowel Israël als het aangrenzende Egypte de grenzen al jaren gesloten houden.

De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft daarnaast een volledige belegering van Gaza uitgeroepen. "Er zal geen elektriciteit zijn, geen voedsel, geen water, geen brandstof, alles zal worden afgesloten", zei Gallant. Het Israëlische leger heeft 300.000 reservisten opgeroepen. "We gaan in het offensief", meldde het leger in een verklaring. De vrees is dat Israël een grondoffensief zal beginnen.

We hebben nergens om naartoe te gaan. Het is nergens veilig.

De 31-jarige Maaly, die in de Gazastrook woont, vertelt dat zij en haar familie in doodsangst verkeren. "Ik denk dat dit de meest gewelddadige oorlog is tot nu toe", vertelt ze via Instagram aan de NOS. Ook zij weet van de oproepen om huizen te verlaten. "Maar we hebben nergens om naartoe te gaan. Het is nergens veilig."

Van de vluchtelingen schuilen er naar schatting 74.000 verspreid over 64 VN-scholen in de Gazastrook in de hoop dat ze daar veilig zijn. Maar ook een van die scholen werd gisteren geraakt bij een aanval. Er vielen daarbij geen slachtoffers, meldt VN-organisatie UNRWA.