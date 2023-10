Ondanks blessures wil Koeman resultaat tegen Frankrijk: 'Maar Griekenland is cruciaal'

Bondscoach Ronald Koeman gaat tijdens de persconferentie in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk in op de vele afvallers bij Oranje. - NOS

"Je weet dat je niet over het beste elftal kunt beschikken, maar dat wil niets zeggen in het voetbal. Iedere week zie je uitslagen die niet logisch zijn, dus laten we daarop hopen. We hebben nog altijd 23 spelers over."

Maandag is Griekenland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Athene de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.

Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Frankrijk. De uitzending begint om 20.30 uur op NPO 1 en is ook te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

"Wij geloven dat we tegen Frankrijk ook een resultaat kunnen halen", benadrukte Koeman nog maar eens. "Natuurlijk is Griekenland de concurrent om de tweede plaats, en daarom ook belangrijker. Het resultaat tegen Griekenland is cruciaal in deze groep."

Want die wedstrijd van maandag, tegen de Grieken in Athene, is van groot belang voor een ticket voor het EK in Duitsland. Frankrijk staat met vijftien punten uit vijf duels bovenaan in groep B. Daaronder strijden Nederland en Griekenland om de tweede plaats. Beide hebben negen punten, de Grieken speelden al wel een wedstrijd meer.

De bondscoach ziet alles er wat er tegen de Fransen gehaald kan worden als "mooi meegenomen". Maar: "Ook die wedstrijd benaderen we alsof het de laatste is. Het kan zijn, afhankelijk van hoe het loopt, dat je gedurende de wedstrijd wel gaat denken dat de wedstrijd tegen Griekenland belangrijker is."

"Ik doe er lacherig over, maar zo sta ik er wel in", aldus Koeman. "Laten wij dan maar een dusdanig plan maken dat we het Frankrijk vrijdag heel moeilijk maken en een resultaat kunnen halen."

Vragen over wie er tegen Frankrijk keept - Verbruggen, de toch weer opgeroepen Noppert of debutant Olij? - of in de spits staat - "een lange of snelle spits, kan allebei"- ontweek Koeman soepel. Op de blessurelast van Oranje, en zoveel meer topvoetballers, ging hij gretig in.

"Het ligt aan de kalender van wedstrijden spelen", wees hij naar de drukke schema's. "Daar klagen we al jaren over, maar kijk rond bij clubs en nationale teams, hoeveel er afvallen door blessures, veel spierblessures. Frankrijk heeft er nu ook drie", verwees hij naar de geblesseerd afgehaakte Saliba, Upamecano en Koundé bij de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.

"Tijd om er iets aan te doen? Ik denk dat dat onbegonnen werk is, er is al zo vaak iets over gezegd", verzuchtte Koeman. "In plaats van dat er wordt geluisterd, gaan ze gewoon hun eigen weg met wat het meeste opbrengt."