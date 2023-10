Bij Jong Oranje vergeet Hato (17) even de puinhoop van Ajax

Tussen de smeulende brokstukken van de Johan Cruijff Arena wurmt een klein bloempje zich omhoog op zoek naar het laatste beetje zonlicht. Jorrel Hato is nog maar 17 jaar en een van de constantste spelers bij Ajax, waar de crisis op en buiten het veld zeldzaam groot is. Maar nu is Hato anderhalve week weg. Even op adem komen tussen zijn Nederlandse leeftijdsgenoten bij Jong Oranje, waar hij best een beetje geplaagd wordt met de situatie in Amsterdam. "Natuurlijk gebeurt dat", vertelt de jonge Ajacied. "Ik trek me er niet veel van aan. Ik ben nu hier en dan focus ik mij op Oranje. En als ik bij Ajax ben, focus ik mij weer op Ajax." Negen maanden na debuut Hato, in 2018 overgestapt van de Sparta-jeugd naar De Toekomst, is na Clarence Seedrof en Ryan Gravenberch de jongste debutant ooit in het eerste van Ajax. Begin januari liet Alfred Schreuder hem invallen in het bekerduel met FC Den Bosch. Een maand later maakte Hato onder interim-trainer John Heitinga zijn competitiedebuut. Pas negen maanden is de jonge centrale verdediger, die ook als linksback kan spelen, profvoetballer bij Ajax 1. En nu al beleeft de geboren Rotterdammer een periode die veel voetballers een hele carrière niet eens meemaken.

Natuurlijk wordt veel van je verwacht. Het maakt niet uit of je jong bent. Dat hoort erbij, dus ik vind het niet gek. Jorrel Hato (17)

Als een veteraan kijkt de 17-jarige naar de situatie bij zijn club en schat in dat het snel beter kan gaan bij Ajax. Waarom? "Het vertrouwen dat we hebben, dat de jongens hebben. Op dit moment gaat het niet goed, maar ik zie bij de trainer en de jongens dat we vertrouwen hebben. We hebben nog 28 speelrondes, om het recht te zetten." Zonder aarzeling zegt Hato dat er vertrouwen is in de trainer Maurice Steijn en de technische staf. "Vertrouwen moet je blijven hebben." Amrabat onder de indruk De jonge Hato - buiten het veld kalm en binnen de lijnen stoïcijns - blijft in de puinhopen bij Ajax als een van de weinigen overeind. "Ik wil niet zeggen dat ik nu op mijn best ben, want het gaat niet goed bij de club en dat heeft invloed op iedereen. Maar mijn ontwikkeling gaat gewoon door." Hato speelt niet zijn beste spel, maar in het Europa League-duel met AEK Athene maakte hij grote indruk op Nordin Amrabat. "Zeventien jaar, wát een speler", prees AEK-speler Amrabat Hato in het AD. Amrabat zag een beetje van Nathan Aké in de Ajax-verdediger.

Foto: dc1640b7-6680-3cb1-9b63-46c4ace2dbaf - Pro Shots

Niet voor het eerste dat Hato complimenten krijgt dit seizoen, en dat schept ook gelijk verwachtingen. "Je bent basisspeler, je speelt bij Ajax 1, natuurlijk wordt veel van je verwacht. Jawel, dat is lastig", geeft Hato toe. Maar ook: "Het maakt niet uit of je jong bent. Dat hoort erbij, dus ik vind het niet gek." Verantwoordelijkheid is 'leuk' Van een basisspeler bij Ajax wordt bij Jong Oranje automatisch ook iets verwacht. "Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk." Sowieso vindt Hato het fijn om tussen zijn leeftijdsgenoten te zitten, al is hij ook bij Jong Oranje nog een jonkie. "Met iemand van je eigen leeftijd praat je over andere dingen, dan met iemand die wat ouder is." Over Tiktok? "Niet per se", grinnikt hij. "Veel over voetbal, maar er is ander soort humor dan met iemand die ouder is."

Foto: 86ba47ea-9235-378f-9b18-242444d9d20f - ANP

Bij Jong Oranje spreken ze trouwens het liefst niet meer over het mislukte EK van afgelopen zomer, toen het in de groepsfase mis ging tegen Jong Georgië. Hato was daar niet bij, maar zag wel alle groepsduels. "Met zo'n selectie had je zeker wel door moeten gaan naar de knockoutfase. Ze hebben zichzelf tekort gedaan. Ze hadden voor mijn gevoel elke wedstrijd wel kunnen winnen in de poule. Het is nu aan ons om in 2025 te laten zien dat wij het wel kunnen." Weer tegen Georgië Donderdag (16.00 uur) treft Jong Oranje de Georgiërs weer, maar dan in de EK-kwalificatie. Hato zal hoogstwaarschijnlijk starten, zoals hij onder de nieuwe bondscoach Michael Reiziger ook begon in de eerste twee gewonnen kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië (3-0) en Noord-Macedonië (2-0).

Foto: 9f394c72-0ea3-379b-9d49-e71de07a6b25 - ANP