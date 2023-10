Zeker 27 doden door overstromingen in hoofdstad Kameroen

In de Kameroense hoofdstad Yaoundé zijn volgens lokale autoriteiten zeker 27 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen. Meer dan 50 mensen raakten gewond.

De overstromingen ontstonden gisteren, nadat een rivier in de hoofdstad door hevige regenval buiten zijn oevers was getreden. Vooral Mbankolo, een arme en kwetsbare wijk, werd zwaar getroffen. Hier werden 25 huizen weggespoeld door de overstromingen. De Kameroense minister van Binnenlandse Zaken roept inwoners van de wijk op tot evacuatie.

Volgens een hoge overheidsfunctionaris uit het district is de reddingsactie nog onderweg en wordt er gezocht naar overlevenden tussen de modder en het puin.

De afgelopen jaren vonden er vaker overstromingen plaats in Yaoundé. De stad is een van de natste steden van Afrika en is voor een groot deel gebouwd op steile heuvels. Iets minder dan een jaar geleden kwamen er door aardverschuivingen die ontstonden na hevige regenval veertien mensen om het leven.