Vanavond op tv: Alles over de oorlog tussen Israël en Hamas

Een blik op de Israëlische inlichtingendiensten

De vraag is: hoe kon dit gebeuren, in een land dat doorgaans juist uitblinkt in het verzamelen van inlichtingen over de vijand? Beroemd en berucht is met name de Mossad, die op Israëls vijanden in het buitenland jaagt. De veiligheidsdiensten bínnen Israël zijn minder bekend, maar juist die zagen de aanval niet aankomen.

Journalist Yossi Melman van de progressieve krant Haaretz volgt de Israëlische inlichtingendiensten al decennia op de voet.