Hoofdverdachte Rotterdamse 'kofferbakmoord' krijgt 24 jaar cel en tbs

De rechtbank in Dordrecht heeft vandaag vier verdachten veroordeeld in de zogenoemde 'koffermoordzaak' op Manuel Alvarez uit Zwijndrecht. Hoofdverdachte Abdi B kreeg 24 jaar cel en tbs opgelegd. Een vijfde verdachte is vrijgesproken.

Het slachtoffer, een 29-jarige vader van drie jonge kinderen, werd op 28 juli 2021 naar een woning in Rotterdamse wijk Zevenkamp gelokt. Daar werd hij afgeperst, gemarteld en met messteken om het leven gebracht. Daarna is zijn lichaam in stukken gesneden. Zijn resten werden in koffers in de kofferbak van een geparkeerde auto in Dordrecht aangetroffen.

Hoofdverdachte B. heeft de moord bekend. Volgens de rechtbank had hij zijn daad zorgvuldig voorbereid. B. had een schaar, zaag, strijkijzer en lijkzakken besteld. De rechtbank noemt de moord beestachtig. "Het is een spoor van maandenlang gericht naar goederen zoeken die duidelijk niet voor tuinwerkzaamheden bedoeld waren", aldus de rechtbank.

Welk motief de vijf verdachten hadden voor de moord, blijft onduidelijk. Gedurende de rechtszaak hebben ze daar niets over willen verklaren.

Hulp medeverdachten

De rechtbank achtte bewezen dat twee van de verdachten nauw bij de moordplannen van B. betrokken zijn geweest. Zij kregen twintig jaar cel. Een andere verdachte, die hielp bij het wegwerken van het lijk, werd veroordeeld tot een jaar cel. Hij hielp weliswaar, maar wist niets van de moordplannen, zo oordeelde de rechtbank. Hij werd dus niet voor moord veroordeeld.

De rechtszaak in Dordrecht leidde in september tot veel emoties bij de nabestaanden en bekenden van het slachtoffer, schrijft Rijnmond. "Vanaf die 28ste juli 2021 is ons leven één grote hel. Ik haat jullie met elke vezel in mijn lijf en hoop dat jullie wegrotten in een cel", zei de moeder van het slachtoffer in de rechtszaal.

Dat twee verdachten voor moord zijn vrijgesproken, leidt tot woede bij de familie. De nabestaanden hopen dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.