Nederland moet zich beter voorbereiden op natuurrampen door klimaatverandering

Nederland moet zich beter voorbereiden op de gevolgen van extreem weer door, bijvoorbeeld, het oefenen met rampscenario's door wateroverlast of extreme droogte. Dat stelt het KNMI in een rapport met daarin nieuwe voorspellingen over wat Nederland door klimaatverandering de komende decennia te wachten staat. De belangrijkste boodschap: Nederland krijgt steeds vaker te maken met zwaardere weersextremen.

Bij wateroverlast of extreme droogte is de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Voor de 25 veiligheidsregio's in ons land is ontwrichting door klimaatverandering een steeds belangrijker thema. "We weten dat er zich ongekende crises zullen gaan voordoen. Alle deskundigen waarschuwen dat we ons hier beter op moeten voorbereiden", zegt Jan Hamming, die namens de veiligheidsregio's waterveiligheid in zijn portefeuille heeft.

"Klimaatveiligheid is veel meer een issue. Of het nu een storm is zoals Polly afgelopen zomer, of een overstroming zoals in 2021 in Limburg." aldus Hamming, tevens burgemeester van Zaanstad. "De vraag is niet of een overstroming zich gaat voordoen, maar waar en wanneer. Per veiligheidsregio moeten we kijken: welke crises kunnen zich hier het eerste voordoen?"