Honderden vogels vliegen zich te pletter in Chicago: 'Het was een heel tapijt'

Een samenloop van omstandigheden was verantwoordelijk voor de fatale vlucht. Zo is de vogeltrek dit jaar laat op gang gekomen vanwege het warme weer van de afgelopen maanden, maar begonnen de vogels er juist nu massaal aan vanwege een noordelijke wind. Door laaghangende bewolking werden ze dichter naar de grond gedreven.

Het gebouw zal de diertjes bovendien verward hebben: trekvogels navigeren op de sterren en de fel verlichte ramen trok hen aan.

"Dit komt helaas veel vaker voor", zegt Matt Igleski van vogelbeschermingsorganisatie Audubon. "Je ziet het in elke grote stad in de lente en herfst. Dit was één catastrofale gebeurtenis, maar zo gaat het altijd."

Experts schatten dat er in de VS jaarlijks zeker 350 miljoen vogels op trektocht doodgaan na een botsing met een ruit. Willard: "Dan pak je zo'n roodborstkardinaaltje op en weet: als dat gebouw in Chicago er niet was geweest, had deze gewoon de winter in de Andes doorgebracht."