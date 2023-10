Hijsen Israëlische vlag bij overheidsgebouwen zorgt voor verdeelde reacties

Het al dan niet hijsen van de Israëlische vlag bij Nederlandse overheidsgebouwen leidt tot verdeelde reacties. Voor sommigen is de vlag een statement tegen de aanvallen van Hamas. Anderen denken dat het de toch al sterke polarisatie in Nederland over het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden alleen maar verder aanwakkert.

Bij het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof in Den Haag werd vanochtend de Israëlische vlag gehesen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zei afgelopen weekend dat het moet worden gezien als "een steunbetuiging aan Israël in deze barre tijden".

Ook in Amsterdam is de Israëlische vlag gehesen. In Den Haag hangt, los van de vlag op het Binnenhof, de gemeentevlag halfstok. Utrecht deed hetzelfde. In Rotterdam is geen vlag gehesen. Binnen de gemeenteraden van die steden is verdeeldheid over die keuzes. De RVD benadrukt dat gemeenten zelf een keuze mogen maken en dat hiervoor geen vlaggenprotocol geldt.

Een voorbijganger noemt het hijsen van de Israëlische vlag op het Binnenhof in het NOS Radio1 Journaal "een goede zaak". "Ik vind het wel goed dat we steun uiten en geven. Als we dat kunnen doen door middel van een vlag hijsen dan zal dat absoluut bij bepaalde mensen een betekenis hebben. Dan vind ik het mooi dat we die betekenis kunnen geven."

Daar is niet iedereen het mee eens. Een vrouw die voorbijloopt denkt dat de wapperende Israëlische vlag een boodschap is. "We geven alleen maar om één kant; alleen bepaalde mensen zijn voor ons belangrijk en de rest niet", zegt ze. "Jarenlang worden er ook aan Palestijnse kant door Israël moorden gepleegd. En daar zien we nooit vlaggen over omhoog gaan."

'Terroristische context'

Chantal Suissa-Runne, co-voorzitter van het Joods-islamitische netwerk Yalla!, begrijpt het hijsen heel goed. "Mijn gevoel is dat het gelegitimeerd is vanwege deze specifiek zwaar terroristische context", zegt ze. "We moeten terrorisme afkeuren, maar tegelijkertijd niet ongevoelig zijn ten opzichte van Palestijnse burgerdoden."

Voor het ministerie van Algemene Zaken is vanochtend de Israëlische vlag gehesen: