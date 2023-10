Meer dan 50 doden bij Israëlische aanval op vluchtelingenkamp in Gaza

Bij een Israëlische luchtaanval op het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia zijn meer dan 50 doden gevallen. Dat meldt een journalist van Al Jazeera. Op foto's is te zien dat gebouwen in puin liggen en mensen zoeken naar overlevenden.

Jabalia is een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook dat is uitgegroeid tot een stad. De stad ligt enkele kilometers ten noorden van Gaza-stad en is volgens de VN-hulporganisatie UNRWA het grootste vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Op een oppervlakte van 1,4 vierkante kilometer wonen 116.000 Palestijnen.

Het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook zegt dat bij de Israëlische bombardementen de afgelopen dagen zeker 493 doden zijn gevallen. Zeker 2751 mensen raakten gewond.

De Israëlische luchtmacht heeft volgens een woordvoerder van het Israëlische leger al zo'n duizend doelen in de Gazastrook gebombardeerd na de aanvallen van Hamas afgelopen zaterdag. Jabalia was de afgelopen dagen ook doelwit van luchtaanvallen. Een commandopost in een moskee in de stad werd daarbij vernietigd, meldde het Israëlische leger.

Andere doelwitten waren andere commandoposten van Hamas, een hoofdkwartier en een commandopost van een hooggeplaatst lid van de zeemacht van Hamas.

Totaalblokkade Gazastrook

Eerder vandaag kondigde de Israëlische minister van Defensie Gallant aan de Gazastrook volledig af te sluiten. Dat betekent dat de elektriciteit wordt afgesloten en Israël geen voedsel en brandstof meer toelaat.

Ook de watervoorziening naar de Gazastrook wordt afgesloten. De Israëlische minister van Infrastructuur kondigde vandaag aan dat hij daartoe opdracht heeft gegeven.

De Oostenrijkse regering heeft voorlopig alle financiële hulp aan de Palestijnen stopgezet. Oostenrijk had zo'n 19 miljoen euro vrijgemaakt voor verschillende Palestijnse projecten. De financiële hulp wordt stopgezet in zowel de Gazastrook, die door Hamas wordt bestuurd, en de Westelijke Jordaanoever, een veel groter Palestijns gebied dat wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit.

Ook Duitsland schort de ontwikkelingshulp aan Palestijnse gebieden op. Duitsland had de Palestijnen voor dit en volgend jaar 125 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Premier Rutte zei eerder vandaag dat Nederland de hulp niet opschort. "We moeten het onderscheid maken tussen gewone Palestijnen en Hamas."

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-staten bespreken morgen of de EU nog langer meebetaalt aan de levering van essentiële diensten voor de Palestijnse bevolking en het Palestijnse bestuur op de Westelijke Jordaanoever.