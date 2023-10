'Twisties van Tokio' zijn weg: Biles is naast turnmachine ook weer mens geworden

De WK turnen in Antwerpen stonden grotendeels in het teken van de terugkeer van de vrouw, die tien jaar eerder in hetzelfde Sportpaleis haar grote doorbraak beleefde: Simone Biles. Haar glansrijke optreden, bekroond met 4 gouden medailles, voelde als de wedergeboorte van een superster.

De 'Twisties van Tokio', die in 2021 het einde van haar carrière leken in te luiden, zijn verdwenen. De Biles van 2023 is een vrouw die minder turnmachine en meer mens lijkt te zijn. De ontvangst in de turnarena was warmer dan ooit.



Waar collega-turnsters Biles eerder roemden om de manier waarop zij zich ná de Spelen van Tokio manifesteerde - als een boegbeeld, die mentale kwetsbaarheid bespreekbaar maakte - konden de fans in het Sportpaleis ook met eigen ogen aanschouwen wat Biles als turnster zo'n klasse apart maakt.

Lach na foutje

De Yurchenko dubbelgehoekt, die zij in de kwalificatiewedstrijd feilloos uitvoerde, ging de wereld over als de sprong met de hoogste moeilijkheidsgraad ooit geturnd door een vrouw. Haar vloeroefening, een aaneenschakeling van sprongenseries, was duizelingwekkend.

Twijfels leek Biles in haar tweede turnleven niet te kennen, al gaf zij na de teamfinale aan wel degelijk zenuwen gevoeld te hebben.

Wat naast haar medailleoogst en soms onnavolgbare oefeningen vooral opviel aan Biles 2.0, was de manier waarop zij omging met succes én tegenslag. Een slippertje in de vloerfinale, waarbij haar voet even wegglipte, lachte ze al tijdens de oefening weg.