Cambuur ontslaat trainer Ultee, Henk de Jong beoogd opvolger

SC Cambuur heeft trainer Sjors Ultee ontslagen na drie nederlagen op rij. Henk de Jong lijkt de logische opvolger. Vrijdagavond ging het mis tegen FC Dordrecht (5-2). Daarvoor verloren de Leeuwarders al van Jong FC Utrecht en Jong PSV.

Cambuur staat na de nederlaag tegen FC Dordrecht op de elfde plaats in de eerste divisie. Dat is bij de directie en de commissarissen van Cambuur als een mokerslag ingeslagen, schrijft Omrop Fryslân. Er is het afgelopen weekend tot zondagavond laat overleg geweest, met vandaag het ontslag als resultaat.

Sjors Ultee

Ultee was trainer van Cambuur sinds november vorig jaar. Hij nam het stokje over van interim-trainers Pascal Bosschaart en Martijn Barto. Die stonden aan het roer omdat Henk de Jong door een cyste in zijn hoofd zijn taak als hoofdtrainer van Cambuur had moeten neerleggen.

In de tweede seizoenshelft lukte het Ultee niet om Cambuur in de eredivisie te houden. Bij zijn aantreden stond de club één-na-laatste en dat was aan het einde van het seizoen ook de positie van Cambuur. Daardoor was degradatie naar de eerste divisie een feit.

Henk de Jong

Clubicoon Henk de Jong lijkt volgens de regionale omroep de logische opvolger van Ultee. Hij staat al onder contract bij de club en wordt aanbeden door de supporters. De fans van Cambuur hebben de laatste weken vaker van zich laten horen. Zo werd de naam van De Jong vorige week gescandeerd, toen Cambuur met 2-0 op achterstand kwam tegen Jong PSV.