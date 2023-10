Man aangehouden voor mishandeling agent in Berkel-Enschot

Een 24-jarige man uit Berkel-Enschot in Brabant is aangehouden voor de mishandeling van een politieman. Ook wordt hij verdacht van vernieling. Bij de aanhouding is een stroomstootwapen gebruikt.

De politie kreeg gistermiddag een melding dat in een huis in Berkel-Enschot "een man door het lint ging". Het bleek te gaan om een zoon van de bewoners, die tijdens een ruzie agressief was geworden. Hij smeet met deuren en had de afstandsbediening kapot gegooid, meldt de politie.

Toen agenten aankwamen bij de woning, ging de man vlak voor een van hen staan. Hij eiste dat de agent weg zou gaan en pakte diens veiligheidsvest vast. Ook sloeg hij de politieman met een vuist op zijn arm. Een van de agenten gebruikte daarop zijn stroomstootwapen, waarna de verdachte kon worden aangehouden, schrijft Omroep Brabant..