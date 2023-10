Nobelprijs economie voor onderzoek naar loonkloof tussen mannen en vrouwen

Claudia Goldin heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen voor haar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze is de derde vrouw in de geschiedenis die deze prijs krijgt.

De Amerikaanse Goldin is hoogleraar aan Harvard University en is expert op het gebied van economische geschiedenis. Ze doet al ruim dertig jaar onderzoek naar vrouwen op de arbeidsmarkt en loonverschillen tussen de geslachten.

Loonkloof door de jaren heen

Goldin onderzocht het inkomen van vrouwen in de VS over een periode van meer dan twee eeuwen. Haar onderzoek geeft inzicht in de oorsprong van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Daarbij gaat zij in op veranderingen in wetten, maatschappelijke normen en toegang tot onderwijs voor vrouwen.

Ze onderzocht ook hoe medische vooruitgang, zoals de anticonceptiepil, vrouwen meer controle gaf over hun leven en de positieve impact die dat heeft gehad op hun arbeidsmarktpositie.

Haar recent verschenen boek Career & Family: Women's Century-Long Journey toward Equity bespreekt hoe het komt dat het dichten van de loonkloof momenteel stagneert. Ook gaat het over de invloed van ouderschap op dit verschijnsel.

Jurylid Randi Hjalmarsson onderschrijft het belang van Goldins werk. "De oorzaken van de genderkloof veranderen door de jaren heen. Men kan een ziekte niet aanpakken zonder deze eerst te identificeren."

Sinds de start van de Nobelprijs voor Economie in 1969 hebben slechts twee andere vrouwen de prijs gewonnen: Elinor Ostrom in 2009 en Esther Duflo in 2019.

950.000 euro

De prijs, toegekend door de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen, heeft een waarde van ongeveer 950.000 euro en wordt uitgereikt op 10 december in Stockholm.

Vorig jaar wonnen Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dybvig de prijs voor hun bijdrage aan het begrip van financiële crises. In 2021 ontving de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens de prijs voor zijn werk over causale relaties in de economie.

De vandaag toegekende Nobelprijs voor Economie is de laatste in de jaarlijkse reeks. Vorige week werden de winnaars van de Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur en Vrede al bekendgemaakt.