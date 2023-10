Keeperscult in Milaan: shirts van 'portiere' Giroud alweer uitverkocht

Heeft de eerste doelman van AC Milan er een concurrent bij? Mike Maignan kreeg zaterdag in het duel met Genoa diep in de blessuretijd een rode kaart en de club uit Milaan was door de wissels heen. Spits Olivier Giroud (37) moest op doel. Zes minuten later was een keeperscultheld geboren. De Italiaanse club deed keepersshirts met 'Giroud 9' direct in de verkoop. Inmiddels is er geen exemplaar meer verkrijgbaar. Giroud houdt nul In de toen al chaotische zeven minuten extra tijd kegelde Maignan bij een 0-1 voorsprong op bezoek bij Genoa buiten zijn doelgebied een tegenstander omver en kon douchen. Giroud kreeg Maignans handschoenen en zijn groene keepersshirt. De resterende zes minuten van de extra speeltijd keek Giroud een vrije trap op de lat en wierp de Fransman zich een duel in toen Genoa-spits George Puscas voor zijn neus opdook. Giroud hield de nul.

AC Milan won. De gelegenheidsgoalie werd bedolven onder zijn teamgenoten, onder wie Nederlander Tijjani Reijnders. Door de zege is Milan koploper in de Italiaanse Serie A. De trainer van de Milanezen Stefano Pioli prees Giroud om zijn mentale weerbaarheid. "Wat Giroud heeft gedaan, is een deel van onze mentaliteit", zei de Italiaanse coach die nog wat ophelderde over waarom juist Giroud op doel werd gezet. "Pulisic wilde op doel, maar ik zei dat hij te klein (1.78 meter, red.) was." Giroud was met zijn 1.93 meter wel imposant genoeg. Van 'attaccanti' naar 'portieri' Inspelend op de cult die was ontstaan rondom doelman Giroud verplaatste AC Milan hun topspits op de webpagina met selectiespelers van de aanvallers naar de doelmannen. Wel nog met zijn eigen nummer 9.

Foto: ba21081a-0fe3-38d9-ba8f-0c4fb0df12a4 - AC Milan

De sales- en marketingafdeling van de Italiaanse club maakte direct handig gebruik van Girouds overstap van de 'attaccanti' naar de 'portieri'. Fans konden het keepersshirt van Giroud met nummer 9 bestellen. Maandagochtend was het shirt alweer uitverkocht. Over twee weken in het topduel met nummer drie Juventus - en overigens ook in het EK-kwalificatieduel vrijdag tegen Oranje - zal de Franse aanvaller Giroud gewoon weer als spits aan het werk gaan. Doelpunten maken kan hij nog steeds beter dan doelpunten tegenhouden. De spits die dit seizoen vier doelpunten maakte, kan nu wel met trots zeggen dat hij ook één keer de nul heeft gehouden.