Jenevermaker Nolet wil Bols overnemen

Jenevermaker Nolet wil drankenbedrijf Lucas Bols overnemen voor bijna 270 miljoen euro. Dat melden de bedrijven in een gezamenlijke verklaring. De deal moet in de eerste helft van volgend jaar zijn afgerond.

Het Amsterdamse bedrijf Bols maakt jenever sinds 1575 en ging in 2015 nog zelfstandig naar de beurs. Het bedrijf heeft, naast jenever, ook wodka, mixdranken en likeuren in het assortiment. Bekende merken zijn Pisang Ambon, Coebergh en Bokma. Nolet, in 1691 opgericht in Schiedam, is vooral bekend van jenevermerk Ketel 1, maar draait een belangrijk deel van de omzet met Ketel One-wodka.

Met Bols wil Nolet zich meer toeleggen op alcoholhoudende dranken voor cocktails. Dat is volgens de bedrijven wereldwijd een groeiende markt. "Jenever is Nederlands erfgoed", zegt Bols-topman Van Doorne. "Maar we kunnen samen Nederlands kampioen worden in de internationale cocktailmarkt."