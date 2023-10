Tennisster Rus kan eindelijk weer juichen: eerste enkelspelzege in twee maanden

Arantxa Rus heeft voor het eerst in twee maanden een wedstrijd in het enkelspel gewonnen. In Seoul wist ze in twee sets de Koreaanse Na Lae Han te verslaan: 6-1, 6-3.

Rus kon ook wel weer eens een succesje gebruiken. De laatste overwinning in het enkelspel dateerde voor haar alweer van 11 augustus, toen ze de Sloveense Polona Hercog versloeg. Daarna verloor de Nederlandse zes wedstrijden op een rij.

De nummer zeven van de plaatsingslijst stuit nu in de tweede ronde op de Amerikaanse Claire Liu, zij staat 98ste op de WTA-ranking.

De Amerikaanse stuurde in de eerste ronde de Nederlandse Arianne Hartono in twee sets, kansloos, naar huis: 6-1, 6-2.