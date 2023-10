Klok niet langer bondscoach van beachvolleybalsters: 'Totaal onverwacht'

Marko Klok is niet langer bondscoach van de beachvolleybalsters. Een verschil van inzicht leidt tot het vertrek van Klok.

De bondscoach was deze week al niet meegereisd met de ploeg naar Mexico waar op dit moment het WK wordt gespeeld. Op zijn vertrek wil hij niet inhoudelijk reageren, maar Klok zegt verbaasd te zijn over de gang van zaken en noemt het besluit 'totaal onverwacht'.

Mogelijk andere functie

De Nederlandse volleybalbond zet de 55-jarige oud-volleyballer uit zijn functie, maar dat betekent niet dat hij ook definitief vertrekt bij Nevobo, zo valt in een reactie van technisch directeur Michel Everaert te lezen.

"We betreuren het ten zeerste dat we door een verschil van visie over het topbeachvolleybalprogramma niet verder kunnen samenwerken met Marko. In overleg met hem zal worden gekeken of hij zijn werkzaamheden voor de bond op een andere plek kan voortzetten."

Assistent-bondscoach neemt taken over

Nederland is met één vrouwenteam actief op het WK in Mexico. Katja Stam en Raisa Schoon, die al twee wedstrijden wonnen, worden nu voorlopig gecoacht door assistent-bondscoach Frank van den Outenaar.

Stam en Schoon spelen maandagavond hun derde partij op het wereldkampioenschap tegen de Zwitserse vrouwen Böbner Esmée en Vergé-Dépré Zoé.

Sinds 2021 bondscoach

Klok is sinds 2021 de bondscoach van de volleybalsters. Onder zijn bewind wisten Stam en Schoon de nummer 1-positie op de wereldranglijst te behalen. Daarnaast haalde dat duo drie keer goud op een Elite-16 toernooi en een bronzen medaille op het EK van 2022.

Als speler won Klok met de Nederlandse volleybalmannen zilver op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona en deed hij mee aan de Olympische Spelen van 2004.