Bondscoach beachvolleybalsters op non-actief gesteld: 'Totaal onverwacht'

Marko Klok, de bondscoach van de beachvolleybalsters, is op non-actief gesteld. Hij is niet meegereisd met de ploeg naar Mexico waar op dit moment het WK wordt gespeeld.

Wat de reden is, is niet duidelijk. Daar wil de Nederlandse volleybalbond niks over zeggen. Klok wil niet inhoudelijk reageren, maar is verbaasd over de gang van zaken. Hij zegt dat dit besluit voor hem totaal onverwacht komt.

Nederland is met één vrouwenteam actief op het WK in Mexico. Katja Stam en Raisa Schoon, die al twee wedstrijden wonnen, worden nu gecoacht door assistent-bondscoach Frank van den Outenaar.

Stam en Schoon spelen maandagavond hun derde partij op het wereldkampioenschap tegen de Zwitserse vrouwen Böbner Esmée en Vergé-Dépré Zoé.

Sinds 2021 bondscoach

Klok is sinds 2021 de bondscoach van de volleybalsters. Als speler pakte hij met de Nederlandse volleybalmannen zilver op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona en deed hij mee aan de Olympische Spelen van 2004.