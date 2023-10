BNNVARA: man liep met vuurwapen ons pand in en wilde Tim Hofman doden

De 41-jarige man uit Breda die begin vorige maand werd opgepakt vanwege een dreigement op het Media Park in Hilversum, liep met een vuurwapen en een mes het gebouw van BNNVARA binnen. Hij zei tegen de beveiliger dat hij daar was om presentator Tim Hofman om het leven te brengen.

Dat heeft BNNVARA vanochtend bekendgemaakt aan het personeel. Ook medewerkers van de NTR, VPRO en Human, die in het hetzelfde pand zitten, zijn over de situatie geïnformeerd.

Vorige week werd duidelijk dat de man op 6 september was opgepakt vanwege een dreigement. Panorama meldde dat er gedreigd was met explosieven, maar BNNVARA zegt daarover geen informatie te hebben.

De man meldde zich 's avonds rond 21.00 uur bij een beveiliger en zei dat hij Hofman wilde doden. De beveiliger schakelde de politie in. Eerder op de dag was de verdachte ook al in het BNNVARA-gebouw geweest om daar via de receptie een ontmoeting te regelen met Hofman. Dat lukte niet.

Hofman zegt op Instagram dat hij "wel even moet slikken" nu hij het nieuws zo leest. "Maar ik ben evengoed blij dat er geen kogel door mijn voorhoofd is gegaan. Ik leef nog."

Geen oud-werknemer

Volgens BNNVARA is de verdachte geen oud-werknemer van de omroep, en is hij ook niet op welke manier dan ook verbonden met BNNVARA of een andere omroep. Ook heeft hij niet in een uitzending gezeten van Hofmans programma Boos of is hij daar onderwerp van gesprek geweest.

De man zit vast. Volgens BNNVARA zal de rechtszaak tegen hem naar verwachting eind december beginnen.

BNNVARA-directeur Van der Zee noemt het incident in een verklaring "weerzinwekkend" en zegt dat het grote indruk heeft gemaakt op de omroep. De beveiliger, een betrokken receptiemedewerker, de redactie van Boos en Hofman zelf hebben volgens haar "de hulp gekregen die nodig is om dit te kunnen verwerken".