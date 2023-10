Wereldkampioen Verstappen verdiende iets mooiers dan apotheose in desolaat decor

"Wat een ongelooflijke puinhoop. Ons hotel is prima en het is op zich best een mooie baan met moderne faciliteiten. Maar de rest? Desastreus."

Zaterdagmiddag. De Formule 1 Grand Prix van Qatar. Een uurtje voor de start van de eerste race: de sprint waarin Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij zal veroveren. Een gepokt en gemazeld Formule 1-teamlid kan zijn ergernis niet meer verhullen. Hij is niet de enige die opgefokt is. Er wordt volop gefoeterd.

De Britse schuttingtaal is niet van de lucht, vooral als er even geen microfoon of camera in de buurt is. Klagen gebeurt alleen off the record. Niemand wil met een grote mond en plein public zijn eigen sport in diskrediet brengen. Tweevoudig kampioen Fernando Alonso vertelt braaf dat hij zich verheugt op het raceweekend. En dat het circuit bij Lusail veelbelovend oogt.

Nog lang niet het beloofde land

Maar Qatar is nog lang niet het beloofde land voor de crème-de-la-crème van de autosport, die hier de komende tien jaar neer zal strijken. Een duizelingwekkend contract ter waarde van dik 500 miljoen euro. En de grofweg 300 miljoen die in de grondige facelift van het complex is gepompt? Die komt daar nog bij.