Meer lichamen gevonden na overstromingen en dijkdoorbraak India, 74 doden

Het dodental na de overstromingen van afgelopen week in India is gestegen naar 74. Nog altijd worden er 101 mensen vermist, zeggen functionarissen in de noordoostelijke deelstaat Sikkim, die aan Nepal, Bhutan en Tibet grenst.

Woensdagnacht overstroomde een gletsjermeer door hevige regenval. Grote brokken ijs kwamen in het water terecht, waardoor er een vloedgolf ontstond. Daardoor brak een dam door en werden diverse bruggen, pijpleidingen en huizen verwoest in het noorden van Sikkim. In de eerste vijf dagen van oktober viel ruim 100 millimeter aan regen in het gebied, ruim twee keer zo veel als normaal.

De zoektocht naar overlevenden wordt bemoeilijkt door beschadigde wegen, slechte telefoonverbindingen en het aanhoudende slechte weer. Volgens de Indiase overheid is er contact gelegd met 2000 toeristen die gestrand zijn in het rampgebied. Zij zouden in veiligheid zijn en zouden van het leger voedsel en communicatiemogelijkheden hebben gekregen.

Het zijn de zwaarste overstromingen in tientallen jaren. In oktober 1968 kwamen er zo'n duizend mensen om het leven bij noodweer in Sikkim.