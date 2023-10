Steward 'ernstig mishandeld' bij PEC Zwolle-Feyenoord

Bij de eredivisiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord is zondagmiddag in het stadion van Zwolle een steward "mishandeld". Dat schrijft de Overijsselse club in een verklaring op de website.

Volgens de thuisclub waren meerdere Zwolle-supporters met een stadionverbod bij de wedstrijd aanwezig. Zij zijn aangesproken en hebben het stadion verlaten, op één persoon na.

De persoon die het stadion niet verliet, werd later opnieuw aangesproken door een steward. Deze steward is vervolgens door meerdere personen "ernstig mishandeld", schrijft de club.

Door inzet van de politie werden enkele uitgangen van het stadion gesloten. Dit leidde tot grote drukte in de omloop rondom het veld en onder de tribunes. "We vinden het als club zeer vervelend dat door deze situatie het overgrote deel van de supporters hier last van heeft gehad en zich onveilig heeft kunnen voelen", aldus PEC.

De club meldt verder dat de situatie de komende dagen verder wordt geëvalueerd en onderzocht.

PEC Zwolle bovenaan KNVB-boetelijst

In augustus bleek uit onderzoek van de NOS dat PEC Zwolle sinds de coronacrisis het vaakst beboet is door de KNVB wegens misdragingen van supporters.

De voetbalbond legde voor tonnen aan sancties op en het kostte de vorig seizoen naar de eredivisie gepromoveerde club bijna 84 duizend euro. Vijftien keer kreeg Zwolle een straf van de KNVB.

Supporters van Zwolle benadeelden hun club financieel onder anderen door brandstichting, het aanrichten van vernielingen en het gooien van vuurwerk.

Xander Czaikowski, algemeen directeur van PEC Zwolle, betreurde het dat zijn club bovenaan de boetelijst staat en benadrukte destijds dat de club met allerlei maatregelen het wangedrag van fans probeert tegen te gaan.

De NOS heeft alle op de KNVB-site gepubliceerde tuchtzaken (tot augustus 2023) bij elkaar gebracht en geanalyseerd. In deze tool kun je zien welke boetes clubs hebben gehad: