Hassan kwam om te leren, maar won gewoon: 'Chicago allerleukste dat ik gedaan heb'

Wanneer je in de afgelopen week aan Sifan Hassan of het team om haar heen vroeg met welk doel ze zondagochtend van start ging in Chicago was het steevast: "Om te leren. Gewoon de eerste groep volgen en we gaan het wel zien."

Er hoeft ook niet getwijfeld te worden aan of dat klopt. De kans is groot dat het hoofddoel was: meer vertrouwen krijgen in de mythische marathonafstand. Maar als Hassan een aantal uur na haar race, op de gang van haar hotel, terugblikt op de afgelopen periode geeft ze toe dat de verbetering van het wereldrecord door Tigst Assefa in Berlijn wel van invloed is geweest.

"Vier weken geleden hoorde ik dat zij in Berlijn het wereldrecord wilde aanvallen. Ik werd er zo zenuwachtig van." Want in aanloop naar Chicago hebben Hassan en haar coach Tim Rowberry dus wel degelijk gekeken naar wat er nodig zou zijn om het voormalige wereldrecord van 2.14.04 aan te vallen.

Niet klaar voor 2.11

"In de trainingen probeerde we de oefeningen te doen op het tempo van het wereldrecord, maar als het dan met twee minuten wordt verbeterd. Daar waren we niet klaar voor", zegt een alsnog dolblije Rowberry.

Hassan belde haar management en de boodschap was luid en duidelijk. "Maak je niet druk. Doe je eigen ding." Het nam de druk weg van het moeten lopen van een recordtijd. Ze kon gaan racen zoals ze dat het liefst doet. Onbevangen.