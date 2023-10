Israël mobiliseert 300.000 reservisten voor strijd tegen Hamas

Het Israëlische leger heeft vanwege de strijd met Hamas zo'n 300.000 reservisten opgeroepen. In de geschiedenis van Israël zijn niet eerder in zo'n korte tijd zo veel reservisten opgeroepen. Wat ze gaan doen is nog onbekend. "We gaan in het offensief", meldt het leger.

In een verklaring zegt Israël dat de situatie aan de grens met de Gazastrook onder controle lijkt. "We doorzoeken het gebied. Er kunnen nog terroristen in het gebied zijn, maar we zijn bezig het gebied schoon te vegen."

Volgens het leger zijn er "duizenden doelen" aangevallen en zijn honderden terroristen gedood. De Israëliërs hebben gezworen om "de militaire en regerende capaciteiten" van de terroristische organisatie Hamas te verwoesten na de aanval van dit weekend.

Bombardementen

Vannacht intensiveerde het Israëlische leger zijn bombardementen op de Gazastrook. Onder meer kantoren van Hamas en verschillende plekken waar Hamas-strijders samenkomen zijn vanuit de lucht aangevallen.

Het leger zegt dat het zeker 500 doelen van Hamas en Islamitische Jihad heeft getroffen. Er werden onder meer huizenblokken, tunnels, een moskee en woningen van Hamas-functionarissen in Gaza getroffen, stelt Israël.

Ondertussen heeft de Israëlische minister Gallant van Defensie de "totale blokkade" van de Gazastrook bevolen. "Geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof", zegt hij. De Gazastrook is voor veel voorzieningen afhankelijk van Israël.