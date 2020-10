Van Duijvenbode haalt als debutant finale gerenommeerd darttoernooi

Semiprofessioneel darter Dirk van Duijvenbode heeft voor een daverende verrassing gezorgd door als debutant de finale te bereiken van de World Grand Prix. Dat was nog nooit iemand gelukt op het toernooi dat normaal gesproken in Dublin wordt gehouden.

Vanwege de coronacrisis werd het evenement verplaatst naar de Ricoh Arena in Coventry. Daar rekende Van Duijvenbode in de halve eindstrijd af met Simon Whitlock (4-1), die in de kwartfinale vijfvoudig toernooiwinnaar en titelhouder Michael van Gerwen nog met 3-0 naar huis had gestuurd.

De 28-jarige Van Duijvenbode werkt in het dagelijks leven op de administratie van een auberginekwekerij.

Salaris verdubbelen

Het salaris dat hij daar op jaarbasis als deeltijdmedewerker opstrijkt, weet hij met zijn prijzengeld nu in een klap meer dan te verdubbelen. Als hij maandag in de finale ook afrekent met Gerwyn Price kan hij liefst 120.000 euro bijschrijven.