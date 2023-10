UEFA stelt EK-kwalificatieduel Israël-Zwitserland uit door oorlog

De EK-kwalificatiewedstrijd van Israël tegen Zwitserland van komende donderdag is uitgesteld. Dat heeft de UEFA besloten naar aanleiding van de oorlog tussen Hamas en Israël.

De wedstrijd zou gespeeld worden in het Bloomberg Stadium in Tel Aviv. Later deze week wordt bekend of de uitwedstrijd tegen Kosovo wel door kan gaan. Ook door de thuisduels van Jong Israël tegen Estland en Duitsland gaat voorlopig een streep.

Israël werd zaterdag opgeschrikt door een aanval vanuit de Gazastrook. Daarbij kwamen zeker honderden Israëliërs om het leven en vielen duizenden gewonden.