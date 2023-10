Opkomst bij AED-oproepen sterk toegenomen

Regionaal zijn er wel verschillen. In de grote steden is het aantal geslaagde oproepen over het algemeen het laagst. In Amsterdam bijvoorbeeld komt maar in 64 procent van de oproepen een vrijwilliger. Ook Den Haag en Rotterdam scoren laag, beide met 71 procent. Dat beeld zie je terug bij de provincies: in Noord- en Zuid-Holland is het opkomstpercentage het laagst, terwijl Limburg, Overijssel, Gelderland en Utrecht boven de 90 procent zitten.

Per gemeente zijn er grote verschillen. In Landsmeer bedraagt het percentage inwoners binnen 500 meter van een AED bijvoorbeeld maar 52 en ook Westerwolde scoort met 57 procent laag. Daartegenover staan elf gemeenten waar het percentage boven de 99 ligt.

Kijken we per provincie naar het percentage inwoners dat binnen 500 meter van een AED woont dan scoort Friesland het slechtst en Zuid-Holland het best.

Opkomst verhogen

Om de opkomstcijfers te verhogen moeten er nog meer vrijwilligers worden aangetrokken. Per dag worden er gemiddeld bijna 3000 burgerhulpverleners, zoals ze ook wel worden genoemd, opgeroepen in Nederland. In stedelijke gebieden is de norm dat er in een straal van twee kilometer rond het slachtoffer 100 vrijwilligers worden opgeroepen om er vijf ter plaatse te krijgen. In landelijke gebieden ligt de norm op 60 vrijwilligers binnen twee kilometer.

Gemeten over het hele land zijn bij 81 procent van de AED's minimaal 60 vrijwilligers beschikbaar. In bijna 20 procent van de AED's is dat dus niet zo. Per provincie zijn er wel forse verschillen. In Friesland zijn bij procent van de AED's minimaal 60 vrijwilligers geregistreerd en in Zuid-Holland ligt dat op 93 procent. Als we naar de gemeenten kijken, dan zijn er vijf gemeenten waar geen enkele AED de 60 vrijwilligers haalt. Dat zijn Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Noord-Beveland en Sluis. Daar staat tegenover dat in 65 gemeenten bij alle AED's minimaal 60 vrijwilligers zijn