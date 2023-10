Zakgeld vaker gestort op de bankrekening, in plaats van in de spaarpot

Kinderen met een bankrekening leren al vroeg met geld om te gaan. Uit het onderzoek van Nibud blijkt ook dat kinderen die zakgeld krijgen, ook meer bezig zijn met geld en geldzaken, dan kinderen die geen zakgeld krijgen.

Ruim 70 procent van de jongste kinderen, de 6- en 7-jarigen, krijgen hun zakgeld nog contant. Volgens het Nibud heeft dat te maken met de tastbaarheid van contant geld. Zodra ze ouder worden, ontvangen zij het zakgeld vaker digitaal.

Ouders geven ook aan dat het makkelijker is om het zakgeld digitaal op vaste momenten over te maken. "Maar bij deze manier van geld geven aan je kind, komt wel wat kijken," zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Hoe werkt zo'n bankrekening, hoe betaal je digitaal? En wat zijn de risico's?"

Financiële risico's

Praten met je kinderen over wat ze (online) delen is volgens het Nibud een belangrijk punt. "Je inlogcode voor de bankapp moet geheim blijven en wanneer je gaat pinnen, scherm je jouw pincode wel goed af?", zegt Vliegenthart.

"Een volwassene kan geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een phishingmail of een sms met het verzoek om geld over te maken, maar je kind ook", zegt Vliegenthart.

Geldezel

Zo kunnen criminelen via social media kinderen benaderen met de vraag of ze in ruil voor een bepaald bedrag hun rekening mogen gebruiken, om geld over te maken naar iemand anders. Daarmee worden ze gebruikt als geldezel.

Dit klinkt voor veel kinderen interessant, maar het is strafbaar, omdat je meewerkt aan bijvoorbeeld witwassen. Daarom zegt het Nibud dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van dit soort gevaren.

Nu praat slechts één op de vijf ouders met hun kinderen over financiële gevaren en dat is volgens het Nibud te weinig.