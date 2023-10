Ruim 250 lichamen gevonden bij aangevallen festival Israël, dodental loopt nog op

Op en rond een festivalterrein bij de kibboets Re'im in het zuiden van Israël zijn meer dan 250 lichamen gevonden, meldt organisatie ZAKA aan Israëlische media. Het terrein werd eergisteren aangevallen door Hamas-strijders.

ZAKA is een organisatie van vrijwilligers die de doden en menselijke resten ophaalt na terreuraanslagen zodat de lichamen terug kunnen worden gegeven aan de families om begraven te worden. De organisatie verwacht dat het aantal nog zal oplopen omdat nog niet alle lichamen zijn geborgen.

Paragliders

Op sociale media circuleren sinds eergisteren al filmpjes die op het festivalterrein zijn gemaakt. Daarop was te zien hoe raketten richting het festivalterrein werden geschoten, hoe paragliders met Hamas-strijders aan komen vliegen en hoe er daarna paniek uitbreekt. Op het muziekfestival waren duizenden mensen aanwezig.

Tot nu toe was er nog niets bekend over het aantal dodelijke slachtoffers, maar nu is dus duidelijk dat er een massale moordpartij heeft plaatsgevonden. Naast de vele doden heeft Hamas ook een aantal festivalgangers gegijzeld. Het is onbekend waar zij zich op dit moment bevinden. Waarschijnlijk wil Hamas ze met Israël ruilen voor gevangengenomen Palestijnen.

Een ooggetuige vertelt dat de Hamas-strijders van meerdere kanten het terrein betraden, begonnen te schieten en dat het lastig was om te ontkomen: