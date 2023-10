Twee doden in woning Winterswijk aangetroffen

De politie verwacht nog een deel van de nacht door te gaan met onderzoek in en rond de woning. "Dit soort onderzoeken zijn niet in een aantal uren afgerond en helemaal wanneer het gaat om twee overleden personen", zegt een woordvoerder. "Je hebt met nabestaanden te maken en die wil je de juiste antwoorden kunnen geven. Daar doen we ons best voor en dat kan enige tijd duren."

De politie doet nog onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. Volgens de Gelderlander is de man een politieagent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd en vervolgens suïcide pleegde. De politie wil hier nog niets over zeggen.

In een woning in Winterswijk zijn een dode man en vrouw aangetroffen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.