Jongen (14) neergestoken in Amsterdam, twee daders gevlucht

In Amsterdam is een jongen van veertien neergestoken. Hij is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De aanleiding van de steekpartij in De Pijp is onduidelijk.

Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen. De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.

Het bezit en gebruik van messen onder jongeren is een groeiend probleem. Jongerenwerkers maken zich er zorgen over, vertelden ze recent.

NOS Stories maakte eerder deze video over het probleem van steekpartijen onder jongeren: