Verstappen en collega's puffen na in Qatar: 'Alsof je hele tijd in sauna zat'

Piastri ging na afloop op de grond liggen om bij te komen. Het was misschien een tikje theatraal, maar de Australiër liet daarmee wel zien hoe zwaar de race was geweest.

"Dit was mijn zwaarste race ooit", wond Oscar Piastri op een persconferentie er geen doekjes om. De Australiër finishte achter Max Verstappen als tweede en vertelde hoe hij en zijn collega's de hoge luchtvochtigheid bij een temperatuur van 32 graden moesten trotseren. Daarnaast was het opwarmende asfalt ook een moeilijke factor (om en nabij de 40 graden).

Een coureur die tijdens de race uitvalt, een stoel die extreem opwarmt en rijders die na afloop even op de grond gingen liggen. Het ging na de Grand Prix van Qatar veelal over de zeer zware omstandigheden waaraan de Formule 1-coureurs werden blootgesteld.

Het is de hele tijd alsof je in een sauna zit.

"Het was extreem warm. Het heeft ook met de hoge luchtvochtigheid en met de verplichte pitstops te maken", beschreef Piastri de omstandigheden achter het stuur. Ook zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris had naar eigen zeggen nooit eerder onder zulke zware omstandigheden gereden.

Verstappen: 'Net een sauna'

Verstappen boekte in Qatar zijn veertiende zege van het seizoen en had het had naar eigen zeggen ook zwaar. "Dit was veel te warm. Het is alsof je de hele tijd in een sauna zit. Misschien moeten we volgende keer op een ander moment in Qatar rijden, want dit waren wel heel extreme omstandigheden."

Dat het zwaar was, bleek wel door het uitvallen van de Amerikaan Logan Sargeant, die na 42 ronden vanwege uitputtingsverschijnselen niet meer verder kon. En de Spanjaard Fernando Alonso klaagde dat zijn stoel extreem heet was geworden, vermoedelijk door een oververhitte accu in zijn Aston Martin.