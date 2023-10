Duitse oppositie wint bij deelstaatverkiezingen

Belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn gewonnen door de christen-democratische CDU/CSU-combinatie. In zowel Beieren als Hessen, de deelstaat rond Frankfurt, werd de partij met afstand de grootste.

In Beieren kreeg de CSU 36,6 procent van de stemmen, in Hessen kwam zusterpartij CDU uit op 34,5 procent. Beide deelstaten werden al geregeerd door een coalitie onder leiding van de christen-democraten.

De partijen van de landelijke coalitie, de sociaal-demcoratische SPD, de Groenen en de liberale FDP, leden in beide deelstaten verlies. In Beieren kwam de SPD, die daar traditioneel zwak is, volgens exitpolls op ongeveer 8 procent. De FDP heeft daar de kiesdrempel niet gehaald.

De rechts-populistische Alternative für Deutschland boekte overal winst en is zowel in Beieren als in Hessen nu de tweede partij. Volgens voorlopige cijfers boekte de AfD in Beieren 5,7 procentpunten winst, in Hessen 5,3 procentpunten.

Ontevreden

De coalitie in Berlijn doet het al maanden slecht in de peilingen. Veel Duitsers zijn ontevreden over klimaatmaatregelen en het migratiebeleid.

CDU-partijleider Merz, die de gezamenlijke CDU/CSU-fractie in Berlijn leidt, spreekt op X van een sensationele uitslag. "Als we op deze voet doorgaan, is de coalitie-chaos uiterlijk bij de verkiezingen in 2025 voorbij."

Bondskanselier Scholz (SPD) heeft nog niet op de uitslag gereageerd. SPD-partijleider Klingbeil heeft de nederlaag erkend en de oppositie gefeliciteerd.