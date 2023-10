Koeman roept Stengs en Noppert op voor Oranje; vervangers van Lang en Flekken

Zevenvoudig international Stengs kwam voor het laatste in actie voor Oranje tegen Gibraltar in maart 2021 (0-7 winst). Vijfvoudig international Noppert zat wel in de voorselectie, maar viel vanwege gebrekkige vorm aanvankelijk af.

De persconferentie is vanaf 17.00 uur live bij de NOS te zien via deze livestream .

Door de afmelding van Flekken, die afgelopen weekend vanwege ziekte niet meedeed bij Brentford tegen Manchester United, komt Noppert er toch bij. Nick Olij (Sparta Rotterdam) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) zijn de overige keepers in de selectie. Noppert speelde voor het laatst tijdens de WK-kwartfinale tegen Argentinië in december van vorig jaar.

De 24-koppige selectie van Koeman komt maandag bijeen in Zeist. Vrijdag 13 oktober ontmoet Oranje in de EK-kwalificatie Frankrijk in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en maandag 16 oktober staat het duel met Griekenland op de agenda.