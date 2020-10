Huilende Cavendish zinspeelt op afscheid: 'Misschien mijn laatste wedstrijd'

Emotionele Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem: 'Misschien wel mijn laatste race' - NOS

De kans dat Mark Cavendish voor het laatst deel heeft uitgemaakt van het profpeloton is aanzienlijk. De 35-jarige Brit, die alom wordt beschouwd als een van de beste sprinters uit de wielergeschiedenis, verscheen na afloop van Gent-Wevelgem in tranen voor de camera van de Belgische tv en zinspeelde in dat gesprek openlijk op een afscheid. In tranen vertelde Cavendish bij Sporza dat het "misschien wel mijn laatste wedstrijd is geweest". In de koers eindigde de sprinter als 74ste, nadat hij deel had uitgemaakt van een vroege kopgroep. De renner van Bahrain-McLaren heeft nog geen nieuwe ploeg voor volgend seizoen en heeft vanwege blessureleed ook weinig aansprekende resultaten kunnen behalen. Zijn laatste overwinning was in de Dubai Tour in 2018.

Mark Cavendish zit in de vroege vlucht van Gent-Wevelgem. - Getty Images

Overigens staat Cavendish gewoon op de startlijst van de Scheldeprijs, die aanstaande woensdag wordt verreden. De Brit wist de wielerwedstrijd die door België en Nederland voert al drie keer te winnen. Cavendish maakt naam in 2008 De Britse renner geldt als de snelste sprinter van zijn generatie. In 2008 won hij in zijn tweede Tour de France direct vier etappes, nadat hij eerder dat voorjaar ook al twee ritten in de Giro d'Italia op zijn naam had gebracht. Alle zeges behaalde hij in een massaprint. Daarmee was zijn naam als topsprinter gevestigd. Uiteindelijk zou Cavendish dertig etappes in de Tour de France winnen, waarmee hij als tweede op de ranglijst aller tijden staat. Vier zeges komt hij tekort op recordhouder Eddy Merckx.

Mark Cavendish schreeuwt het uit na zijn WK-winst in Kopenhagen in 2011. - ANP