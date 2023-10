Technische functie Van 't Schip bij Ajax, Van der Vaart bedankte voor rol

John van 't Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren. Dat bevestigt de oud-voetballer van Ajax en het Nederlands elftal aan de NOS na berichtgeving in het AD.

"Ajax zal er binnenkort verder over uitweiden. Privéomstandigheden hebben voorrang", aldus Van 't Schip. Zijn vrouw Daniëlle van 't Schip is al enige tijd ernstig ziek.

Volgens het AD zal Van 't Schip plaatsnemen in het technisch hart van Ajax, waar ook Klaas Jan Huntelaar in zit. Eerder vertrok technisch directeur Sven Mislintat.

Rafael van der Vaart werd ook benaderd voor een rol binnen Ajax. De oud-international bedankte daarvoor.

Elf jaar Ajax-speler

Van 't Schip speelde elf jaar voor Ajax en was ook als jeugd- en assistent-trainer werkzaam bij de Amsterdammers. Tot 2021 was hij bondscoach van Griekenland. Dit was zijn laatste klus in het voetbal.