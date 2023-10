Vrouwen Utrecht alleen koploper na vierde zege, dochter Wiegman debuteert

De vrouwen van FC Utrecht hebben ook hun vierde wedstrijd bij hun rentree in de eredivisie in winst omgezet. Makkelijk ging het niet op bezoek bij Telstar, maar de ploeg van coach Linda Helbling zegevierde wel: 1-2.

Felice Hermans zette de thuisploeg in Velsen vroeg op voorsprong, maar via Eshly Bakker kwam Utrecht nog voor rust langszij. Het was tot de 77ste minuut wachten op de winnende goal. Invalster Tami Groenendijk werd matchwinner.