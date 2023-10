Verrassingsaanval op Israël nederlaag voor 'Mr. Security' Netanyahu

Israël verkeert in shock sinds de militante beweging Hamas gisterochtend de aanval opende vanuit de Gazastrook. Spanningen tussen Israël en de Palestijnen liepen al maanden op, maar dat het tot een nieuwe oorlog zou komen, had niemand verwacht. Ook de Israëlische inlichtingendiensten niet, en dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor de positie van premier Netanyahu.

Een dag na de grootschalige verrassingsaanval van Hamas riep het Israëlische veiligheidskabinet vandaag officieel de staat van oorlog uit. "De vijand zal een ongekend hoge prijs betalen", sprak Netanyahu tot zijn bevolking. "We zitten in een oorlog en die gaan we winnen."

Zelfverzekerde woorden van de premier, maar de kritiek die direct na de aanval losbarstte op zijn veiligheidsdienst - en dus op hemzelf - kan hem niet zijn ontgaan. Het feit dat Israël compleet werd verrast door de aanval is een teken van "ongekend falen op veel verschillende niveaus", zegt Midden Oosten-deskundige Erwin van Veen van instituut Clingendael . "De Israëlische veiligheidsdienst acht zich onaantastbaar, maar valt nu volledig door de mand."

Sinds gisterochtend zijn er aan beide kanten meer dan duizend doden en bijna vijfduizend gewonden gevallen. Hamas zou zeker honderd Israëliërs hebben gegijzeld in Gaza.

Het einde van 'mister security'?

Onder zijn aanhangers staat premier Netanyahu bekend als hoeder van Israëls veiligheid, wat hem zelfs de bijnaam 'Mr. Security' opleverde. Dit imago is flink aangetast, zegt Van Veen. "Israël kon altijd bijzonder agressief optreden in Gaza. Onder de harde hand van Netanyahu bleef dat zonder consequenties, maar die consequenties zien we nu wel. En Netanyahu heeft de Israëliërs daar niet tegen kunnen beschermen. 'Mister Veiligheid' is nu volledig vleuggellam."

Analist en schrijver Kim Ghattas zei eerder tegen Nieuwsuur dat de Israëlische politiek te veel met zichzelf is beziggeweest. Netanyahu's regering kondigde dit jaar plannen aan voor verstrekkende juridische hervormingen. Daarop volgden weken van protest. "Er zijn waarschuwingen geweest dat deze regering door overmoed en extremisme de gevaren rondom Israël niet meer zag", aldus Ghattas.

Nieuwsuur sprak Israëliërs die zich grote zorgen maken over hun ontvoerde familieleden en kennissen. "Waarschijnlijk is het afgelopen, maar we weten het niet."