Aantal slachtoffers aardbeving Afghanistan loopt op naar bijna 2500

Het dodental als gevolg van de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen naar 2445. Dat meldt de Afghaanse regering. Hulpverleners en overlevenden zochten ook vandaag weer verder in de getroffen gebieden. De aardbeving van zaterdag had een kracht van 6,3 en de naschokken duurden vijf uur. Zeker 1300 huizen zijn verwoest.

Hulporganisaties, zoals de Rode Halve Maan, verlenen eerste hulp, delen voedsel en water uit en bieden tijdelijk onderdak aan mensen die hun huizen kwijt zijn.

Reddingsorganisatie International Rescue Comittee waarschuwt dat er te weinig materieel is om mensen uit het puin te redden. Dit kan leiden tot nog meer slachtoffers, zegt de organisatie tegen persbureau AP. Veel mensen zijn met hun blote handen op zoek naar overlevenden.

Op de hulpvraag van de Taliban is slechts door een handjevol landen gereageerd, waaronder buurlanden Pakistan en China. Sinds de Taliban aan de macht zijn, is er flink bezuinigd op gezondheidszorg en humanitaire hulp, en veel landen hebben hun banden met Afghanistan verbroken. Hulporganisaties en ngo's keerden het land de rug toe omdat vrouwelijke hulpverleners niet meer welkom zijn en het onveilig is.

Een beroemde Afghaanse cricketspeler, Rashid Khan, heeft op X beloofd al zijn inkomsten van dit seizoen te doneren aan de slachtoffers.