Mart de Kruif over militaire opties Israël: 'Kiezen tussen twee kwaden'

Daar komt volgens De Kruif een historische les bij. "De geschiedenis leert dat je een stad wel kunt vernietigen, maar als je de wil om te vechten van een tegenstander wilt breken, dan werkt dat niet." De oud-militair verwijst naar de bombardementen op Hanoi in de Vietnamoorlog en die op Berlijn in de Tweede Wereldoorlog. "Uiteindelijk win je daar geen oorlog mee."

Praten is al lang geen optie meer voor Israël. Sinds het zich in 2005 terugtrok uit de Gazastrook en Hamas daarna de macht greep in het gebied, is er radiostilte. Israël kijkt dus naar wat het militair kan uithalen. Maar aan alle mogelijkheden zitten grote nadelen, zegt voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Bij een offensief over land zou Israël dieper kunnen doordringen in de machtsbasis van Hamas. Maar aan zo'n offensief zitten voor Israël grote risico's. "Je moet dan huis voor huis, verdieping voor verdieping, kamer voor kamer gebied veroveren. Dat is een heel intensieve vorm van vechten, die aan beide kanten tot grote verliezen leidt." Bovendien zouden Israëlische militairen dan vechten op het gebied van Hamas; gebied waar Hamas heer en meester is.

De Kruif verwijst naar een eerdere oorlog die Israël vocht, in 2006 tegen de militante beweging Hezbollah in Libanon. Ook daar werd toen op huizenniveau gevochten, met veel slachtoffers aan Israëlische zijde tot gevolg. "Het laat zien: als je zo'n oorlog begint, is het kiezen tussen twee kwaden."

'Hamas breken'

Eerder sloeg Israël "hard maar met mate" terug tegen Hamas, zegt De Kruif verder. "Ze gebruikten toen veelal het luchtwapen om doelen uit te schakelen." Nu zal Israël verder willen gaan, verwacht hij. "Het doel van Israël zal zijn om de kracht van Hamas te breken om zulke grote, gecoördineerde acties tegen Israël uit te voeren."

Wat Israël ook besluit te doen, het wordt heel moeilijk, denkt De Kruif. Ook het feit dat in de Gazastrook, die wordt bestuurd door Hamas, Israëlische gegijzelden zitten, speelt mee. Als de regering-Netanyahu die allemaal wil terughalen, zullen ze ook iets moeten prijsgeven. "Dat is de keuze die Israël nu moet maken."