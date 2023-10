Verstappen bekroont derde wereldtitel met soevereine winst in Qatar

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed een matige race en werd ook nog drie keer bestraft vanwege tracklimits (het ongeoorloofd buiten racelijn rijden). De Mexicaan eindigde als tiende en zag Fernando Alonso (Aston Martin) in de strijd om de tweede plaats in de WK-stand enigszins inlopen. De Spanjaard finishte als zesde.

Verstappen blijft daardoor kansrijk om zijn recordaantal van vijftien grandprixzeges in één seizoen (van 2022) te evenaren en zelfs te overtreffen. Er staan dit seizoen nog vijf races op het programma: in de Verenigde Staten (Austin), Mexico, Brazilië, de Verenigde Staten (Las Vegas) en Abu Dhabi.

Max Verstappen heeft zijn zaterdag behaalde derde wereldtitel op rij in de Formule 1 bekroond met winst van de Grand Prix van Qatar. De Limburger reed in de avond op het warme circuit van Lusail onbedreigd naar zijn veertiende zege van het seizoen.

Lewis Hamilton is de nummer drie in de tussenstand, maar verzuimde op Pérez in te lopen. De van de derde plaats vertrokken Brit won in 2021 de eerste editie van de race in Qatar, maar zag zijn wedstrijd dit keer razendsnel beëindigd worden.

De zevenvoudig wereldkampioen gleed na de start bij de eerste bocht van de baan toen hij George Russell buitenom wilde inhalen. Hij nam zijn Mercedes-teamgenoot mee in de glijpartij, maar Russell kon daarna zijn race vervolgen.

Schuldig

Hamilton verontschuldigde zich daarna bij het Mercedes-team. "Ik voel me schuldig ten opzichte van mijn team. We hebben een goede kans laten liggen om punten te pakken."