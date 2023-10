Oranjeklant Frimpong scoort voor koploper Leverkusen, Bayern verslaat Freiburg

Jeremie Frimpong zal zich maandag met een goed gevoel melden bij Oranje. De rechtervleugelverdediger van de Duitse koploper Bayer 04 Leverkusen maakte tegen 1. FC Köln een doelpunt in een wedstrijd die met 3-0 gewonnen werd.

De Nederlander scoorde na een halfuur voor zijn club. Tien minuten eerder had Jonas Hofman de openingstreffer gemaakt. In de tweede helft nam Victor Boniface de derde goal van Leverkusen voor zijn rekening.

Frimpong scoorde donderdag ook al in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Molde FK. Hij werd vorig jaar onder Louis van Gaal voor het eerst opgeroepen in het Nederlands elftal. Hij is nu ook geselecteerd door Ronald Koeman, die sinds januari bondscoach is.

Bayern wint ook

In de Duitse competitie versloeg Bayern München zondagavond SC Freiburg met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door Kingsley Coman (2x) en Leroy Sané.

Leverkusen blijft eerste door de overwinning. Bayern staat derde.