Hassan kan marathonzege nauwelijks geloven: 'Tweede tijd ooit, fantastisch'

In haar tweede marathon is Hassan zojuist ruim vijf minuten onder de tijd van haar debuut gedoken. In Londen liep ze in april 2.18.33, een dikke verbetering van het Nederlands record. In Chicago stopte de klok voor de winnares op 2.13.28 , een Europees record.

Aan die supertijd van Assefa dacht Hassan niet, maar Ruth Chepngetich zeker wel bij de start in Chicago. Hassans plan was vooral volgen. In het spoor van Chepngetich blijven. Zo lang mogelijk mee in de voorste groep, en dan maar zien.

Het plan was bescheiden en ambitieus tegelijk. De marathonwinst in Londen gaf Hassan vertrouwen, maar de voorbereiding op Chicago was kort. Zes weken geleden liep ze nog de 1.500, 5.000 en 10.000 meter op de WK in Boedapest.

De omstandigheden in de Windy City waren goed voor de meeste marathonlopers, maar niet zoals Hassan ze graag ziet. De start om 07.00 uur in de ochtend, de temperatuur onder de acht graden. "Ik ben geen ochtendmens en het was koud", aldus Hassan. "Het was zo moeilijk. Ik kon niet warm worden. Pas na 5 kilometer voelde het iets beter."

Sprinten vanuit de start

En toch. Toen Chepngetich vertrok, zat Hassan in haar spoor. "We startten te hard", merkte ze al snel. Hassans concurrente voerde het tempo meteen op. De eerste 10 kilometer vlogen in 31.05 minuten voorbij, Chepngetich trok door. "Onder wereldrecordtempo op de vijftien kilometer", herinnert Hassan na afloop.