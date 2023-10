Hockeyers Kampong laten geen spaan heel van Schotten en gaan door in EHL

De mannen van Kampong hebben zich met ruime cijfers gekwalificeerd voor de laatste acht van de Euro Hockey League. Het Schotse Western Wildcasts werd in Barcelona met 11-0 aan de kant geschoven.

De doelpunten werden gemaakt door Jip Janssen (2x), Duco Telgenkamp (4x), Silas Lageman, Terrance Pieters, Sander de Wijn, Boet Phijffer en Mats Marree.

De Utrechtse club schakelde gisteren Bloemendaal, de titelhouder van het hoogste Europese clubhockeytoernooi, al uit (2-1). De eindronde van de Euro Hockey League wordt in het paasweekend afgewerkt.

Pinoké hoefde als landskampioen geen voorrondes te spelen en stroomt in het voorjaar in de kwarfinales in.

Hoofdklasse

Pinoké kon daardoor gewoon in de hoofdklasse hockeyen vandaag. Daarin werd ook de derde wedstrijd van dit seizoen gewonnen: Amsterdam werd met 4-1 verslagen. De club uit Amstelveen is samen met Oranje-Rood en Rotterdam nog ongeslagen.

Bij de vrouwen boekte Amsterdam een overwinning in de topper tegen SCHC (4-3). De Amsterdammers gaan nu samen met Den Bosch aan de leiding.