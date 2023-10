Oppermachtig PSV wint ruim bij Sparta, maar verliest Oranje-international Lang

PSV gaat als koploper van de eredivisie de interlandperiode in, met de maximale score van acht overwinningen in acht wedstrijden. De ploeg van Peter Bosz zegevierde bij Sparta Rotterdam: 0-4.

Voor Noa Lang én bondscoach Ronald Koeman was het een vervelende middag. De Oranje-international viel geblesseerd uit.

Diezelfde Lang liet in de beginfase onder het toeziend oog van onder anderen ex-PSV'er Xavi Simons op de tribune nog zijn klasse zien. Vanaf een meter of twintig schoot hij snoeihard op de lat. Even later raakte PSV opnieuw de lat, dit keer via een kopbal van verdediger Olivier Boscagli.

Frustratie Lang

Lang maakte halverwege de eerste helft melding van hamstringklachten en liet zich in de 35ste minuut vervangen. Vol frustratie liep de aanvaller naar binnen. Hij moet zich maandag melden in Zeist voor de interlandperiode met het Nederlands elftal, maar een afmelding lijkt onontkoombaar.