De Boer: 'Drie à vier grote kansen, die moet je op dit niveau maken'

Het missen van grote kansen, dat ziet bondscoach Frank de Boer als belangrijkste reden voor het teleurstellende 0-0 gelijkspel van het Nederlands elftal bij Bosnië en Herzegovina. "Als je vijf honderdprocentkansen krijgt, dan moet je er een maken." Onder anderen Frenkie de Jong (twee schoten) en Ryan Babel (schot in blessuretijd) misten opgelegde mogelijkheden. "We mogen zelf in de spiegel kijken", zei De Boer. "Het is de wet van het topvoetbal, daarin hebben we verzuimd." Gegroepeerde tegenstander Het veldspel van Oranje oogde dof. Volgens de coach kwam dat met name door de gesloten linies van de tegenstander. "Zij speelden heel gegroepeerd, het is moeilijk daar doorheen te komen", aldus De Boer. "Ik kan niet zeggen dat het baltempo te laag lag, want dat is verschrikkelijk lastig tegen zo'n gegroepeerd team. Ik vond wel dat we bij balverlies af en toe niet goed stonden, waardoor zij speldenprikjes konden uitdelen. Dat kan beter."

Het spel van Oranje kreeg pas twintig minuten voor tijd enige schwung, toen Steven Berghuis in het veld kwam. "Toen hebben we ook drie à vier grote kansen gecreëerd. Die moet je op dit niveau gewoon maken", constateerde De Boer, die zich meer dan tevreden toonde over de invalbeurt van de Feyenoorder. "Steven heeft het heel goed gedaan. Of ik hem had moeten laten starten? Ik denk dat mijn strijdplan te rechtvaardigen was. Hij heeft laten zien dat het een andere keuze had kunnen zijn." Twee duels, nul zeges Het tijdperk De Boer is niet glorieus gestart. Na de matige vertoning en het verlies tegen Mexico (1-0) van afgelopen woensdag volgde dus het gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina. "Ik was hier ook graag met een overwinning weggegaan", antwoordde De Boer op zijn kenmerkende wijze. Bekijk de samenvatting van Bosnië en Herzegovina - Nederland (0-0):

