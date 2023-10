Steijn weigert handdoek te gooien: 'Geen signalen dat ik ontslagen word'

Vijf punten na zes eredivisieduels. Nooit eerder beleefde Ajax zo'n slechte start van de competitie. Trainer Maurice Steijn weigert echter de handdoek te gooien. "Opgeven? Nee, dat verdient deze club niet."

Toch erkende Steijn dat het zondagmiddag weer niet goed was in de met 1-2 verloren ontmoeting met AZ. Zelfs een donderspeech van de geplaagde trainer in de Ajax-kleedkamer tijdens de rust mocht niet baten.

'Geen signalen voor ontslag'

Steijn kon er niet omheen dat de slechte resultaten ook door een gebrek aan kwaliteit in de selectie komen. "Soms heeft dat ermee te maken, maar het is aan mij en de staf om het maximale eruit te halen. We geven zo duidelijk mogelijk aan hoe we willen spelen."

Steijn ziet naar eigen zeggen nog altijd perspectief. "Ik ga er alles aan doen. We spelen beter dan voorheen, maar je hebt een resultaat nodig. Ik heb in ieder geval geen signalen dat ik ontslagen word."