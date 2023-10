Balverlies Van Dijk en misser Gravenberch kosten Liverpool punten

Bij Brighton stonden Bart Verbruggen en Joël Veltman in de basis en was Jan Paul van Hecke invaller. Bij Liverpool viel Ryan Gravenberch in en stond aanvoerder Virgil van Dijk in de basis. Een zachte pass van de verdediger op ex-Brighton-speler Alexis Mac Allister betekende balverlies en de eerste tegengoal. Simon Adingra scoorde.

Liverpool heeft in de Premier League voor de derde keer dit seizoen punten gemorst. De Reds bleven bij Brighton & Hove Albion, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, steken op 2-2.

Liverpool sloeg vlak voor rust twee keer toe. Mohamed Salah scoorde eerst na balverlies van Lewis Dunk en benutte kort daarna een strafschop, die was gegeven omdat Pascal Gross na een slordige pass van Brighton-doelman Verbruggen moest ingrijpen bij een actie van Dominik Szoboszlai

Brighton, dat voor rust grotendeels de overhand had, had het in de tweede helft lastig, maar kwam toch op gelijke hoogte via Dunk, die na een vrije trap kon scoren. Even daarvoor had Gravenberch van dichtbij de lat geraakt.